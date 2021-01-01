Giannis ve Middleton, Nets'i toplam 68 sayıyla yıktılar!
Milwaukee Bucks yıldızları Giannis Antetokounmpo ve Khris Middleton, Brooklyn Nets'e karşı oynanan Doğu yarı finalleri serisinin 6. maçında toplamda 68 sayı bularak, ekiplerini 104-89 galibiyete taşıdılar.
Milwaukee Bucks yıldızları Giannis Antetokounmpo ve Khris Middleton, Brooklyn Nets'e karşı oynanan Doğu yarı finalleri serisinin 6. maçında toplamda 68 sayı bularak, ekiplerini 104-89 galibiyete taşıdılar.
Middleton 38 sayıyla playoff kariyeri rekorunu kırarken, ayrıca 10 ribaund, 5 asist ve 5 top çalma ile kaydetti. Giannis ise 30 sayı, 17 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı: