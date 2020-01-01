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"Giannis ve Lillard, aynı takımda oynama hakkında konuştular" iddiası!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ve Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın, birlikte oynama olasılığını tartıştığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ve Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın, birlikte oynama olasılığını tartıştığı iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Giannis, Bucks ile 'supermax' anlaşmasını imzalamadan önce, Lillard ile aynı takımda oynama olasılığını tartıştı.

Haynes, Antetokounmpo ve Lillard'ın beraber oynamalarının kendi takımların için nasıl işleyebileceğini tartıştıklarını bildirdi. Haynes ayrıca Giannis'in Milwaukee'den ayrılma kararına ulaşması durumunda Portland'ın "gerçek bir hedef" olacağını da sözlerine ekledi.

NBA başkanı Adam Silver "ayartma" durumunu engellemeye çalışsa da, oyuncular genellikle aynı takımda oynama hakkında kendi aralarında konuşmakta özgür durumdalar.


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