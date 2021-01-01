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Giannis: "Utah, Batı'nın en iyi takımı!"

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, dün gece Vivint Arena'da Utah Jazz karşısında 115-129'luk bir yenilgi alması sonrası, Jazz'in ortaya koyduğu oyuna hayran kaldığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, dün gece Vivint Arena'da Utah Jazz karşısında 115-129'luk bir yenilgi alması sonrası, Jazz'in ortaya koyduğu oyuna hayran kaldığını belirtti.

Antetokounmpo ayrıca, Jazz'in "Batı'nın en iyi takımı" olduğunu da belirtti.

Son MVP Antetokounmpo, ilk yarıda yalnızca iki sayıda kaldıktan sonra maçı toplamda 29 sayı, 15 ribaund ve altı asistle tamamlamıştı.

Giannis, Jazz'ın takım tarihinde ilk kez dört ayrı oyuncusunun 25 ve üzeri sayı kaydetmesini gördükten sonra, olup bitenlerle kişisel bir bağlantı hissettiğini açıkladı:

"Yaptıkları çok eğlenceli görünüyor. Onları oynarken izlediğimde, çok zevk aldıklarını ve bunun onlara çok kolay geldiğini görebiliyorum. Geçen yıl bizim oynadığımız gibi oynuyorlar ve bu noktada o özgüvenle oynadığınızda, yenilmeniz kesinlikle zor oluyor."


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