Giannis'ten Durant'e övgü yağmuru!: "Ömrümde böyle bir şey görmedim!"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın Brooklyn Nets'e karşı dün gece 117-114'lük skorla kazandığı maçta karşılıklı düelloya girdiği yıldız oyuncu Kevin Durant'e övgüler yağdırdı.



Durant, dün gece 40 dakika sahada kalarak 16/33 şut isabetiyle 42 sayı kaydederken, Antetokounmpo ise, 21/36 isabetle sezon rekoru olan 49 sayı, 8 ribaund, 4 asist, üç blok ve bir top çalma ile maçı tamamlamıştı.



Antetokounmpo maç sonrasında, ESPN'den Malika Andrews'a Durant'le ilgili şunları söyledi:



"Yaptıkları inanılmaz. 2.11 boyuyla herkesin üzerinden şut atabilmesi, top hakimiyeti ve sahada istediği noktaya gidebilmesi, akıl alır gibi değil. Hayatımda böylesini görmedim. Ona hayranlık duyuyorum, hiç yalan yok."



Giannis ayrıca, Durant ile bütün gece eşleşmenin maçtaki asıl niyeti olmadığını da sözlerine ekledi:



"Bu dünyadaki hiç kimse KD ile düelloya giremez. Kendisi, ligin gördüğü en iyi skorerlerden biri. Ben sadece işimi yapmaya ve takımımın kazanmasına yardımcı olmaya çalıştım."



Durant ve Giannis ikilisi, Bucks ekibi Salı gecesi Nets'e tekrar ev sahipliği yapacağı için tekrar karşı karşıya gelme fırsatı bulacaklar.



