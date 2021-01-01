Giannis'ten, Ayton'a karşı NBA tarihine geçecek blok!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, ekibinin Phoenix'e karşı 109-103 galip gelerek 2-2'ye getirdiği NBA Finalleri serisinin 4. maçının son bölümünde, Finaller tarihine geçecek bir blok yaptı!



Karşılaşmayı 26 sayı, 14 ribaund, 8 asist, 3 top çalma ve 2 blokla tamamlayan Giannis'in, Suns pivotu Deandre Ayton'ın alley-oop denemesine karşılık yaptığı kritik blok, şu şekildeydi!:



