Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Giannis: "Taraftarların sayım yapmasına alışmam gerek"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, serbest atış rutini sırasında taraftarların yüksek sesle sayım yapmasından rahatsız olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, serbest atış rutini sırasında taraftarların yüksek sesle sayım yapmasından rahatsız olmadığını söyledi.

Playofflar boyunca rakip taraftarların kendisini bu şekilde rahatsız etmeye çalışmasıyla ilgili, Giannis olumlu bir açıklama yaptı:

"Tabii ki, 20 bin kişi 'Bir, iki, üç, dört' diye bağırdığında, bu dikkatinizi çekiyor. Bana kalırsa bu, kariyerimin geri kalanında maruz kalacağım bir şey. Bu yüzden bunu benimsemem gerekiyor. Ben rutinime, tekniğime ve vücuduma odaklanıyorum ve bunu yapmayı kesmeyecekleri için, alışmam lazım."

Giannis'in serbest atış rutini sırasında taraftarların sayımı, playoffların ilk turunda Bucks'ın Miami Heat'i süpürmesiyle başlamıştı.

Heat taraftarlarının başlattığı bu akım oldukça popüler olmuş ve ikinci tur serisinde Brooklyn Nets'e ve Doğu Konferansı Finalleri'nde de Atlanta Hawks'a karşı devam etmişti.

Antetokounmpo bu sayımı geçtiğimiz Salı gecesi Phoenix Suns'a karşı NBA Finallerinin 1. maçında da duymuştu ve serbest atış çizgisinde yaptığı 12 denemeden yedisinde isabet bulmuştu.

Serbest atışlar, Giannis'in oyununun hiçbir zaman güçlü bir noktası olmasa da, Yunan yıldız 2014-15'ten 2018-19'a kadar olan beş sezonluk süreçte çizgiden yüzde 72.0 veya daha iyi isabetle oynamıştı.

Geçtiğimiz sezon %63.3 isabet bulmuş olan Giannis, bu sezon %68.5 isabetle oynamıştı ve bu yılki playofflarda da oldukça zayıf kalarak ve yalnızca %54.1 isabette kalmıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal