Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, serbest atış rutini sırasında taraftarların yüksek sesle sayım yapmasından rahatsız olmadığını söyledi.



Playofflar boyunca rakip taraftarların kendisini bu şekilde rahatsız etmeye çalışmasıyla ilgili, Giannis olumlu bir açıklama yaptı:



"Tabii ki, 20 bin kişi 'Bir, iki, üç, dört' diye bağırdığında, bu dikkatinizi çekiyor. Bana kalırsa bu, kariyerimin geri kalanında maruz kalacağım bir şey. Bu yüzden bunu benimsemem gerekiyor. Ben rutinime, tekniğime ve vücuduma odaklanıyorum ve bunu yapmayı kesmeyecekleri için, alışmam lazım."



Giannis'in serbest atış rutini sırasında taraftarların sayımı, playoffların ilk turunda Bucks'ın Miami Heat'i süpürmesiyle başlamıştı.



Heat taraftarlarının başlattığı bu akım oldukça popüler olmuş ve ikinci tur serisinde Brooklyn Nets'e ve Doğu Konferansı Finalleri'nde de Atlanta Hawks'a karşı devam etmişti.



Antetokounmpo bu sayımı geçtiğimiz Salı gecesi Phoenix Suns'a karşı NBA Finallerinin 1. maçında da duymuştu ve serbest atış çizgisinde yaptığı 12 denemeden yedisinde isabet bulmuştu.



Serbest atışlar, Giannis'in oyununun hiçbir zaman güçlü bir noktası olmasa da, Yunan yıldız 2014-15'ten 2018-19'a kadar olan beş sezonluk süreçte çizgiden yüzde 72.0 veya daha iyi isabetle oynamıştı.



Geçtiğimiz sezon %63.3 isabet bulmuş olan Giannis, bu sezon %68.5 isabetle oynamıştı ve bu yılki playofflarda da oldukça zayıf kalarak ve yalnızca %54.1 isabette kalmıştı.



