Giannis: "Supermax kontrata odaklanmıyorum"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, ekip ile gelecekteki kontrat durumuna odaklanmadığını söyledi.



Giannis, muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Şu anda buna odaklanmıyorum. Bu tartışmalara, menajerim Alex'in (Saratsis), Jon Horst'un ve (Milwaukee Bucks) yönetiminin odaklandığını biliyorum. Ben kendime odaklanmaya çalışıyorum."



Antetokounmpo, 21 Aralık tarihine kadar Bucks ile beş yıllığı 223 milyon dolarlık bir 'supermax' kontrat uzatması imzalamaya hak kazanmış durumda.



Milwaukee, normal sezondaki dominant derecelerine rağmen arka arkaya NBA Finallerine ulaşamamanın ardından, ek bir baskı ile karşı karşıya olsa da, Antetokounmpo bu sezonun "şampiyonluk ya da çöp" gibi bir durumu olduğuna inanmadığını söyledi:



"Bunun bir 'şampiyonluk veya çöp' durumu olduğuna inanmıyorum ve kimse benden daha fazla şampiyonluk kazanmak istemiyor. Ama adım adım, daha iyi olmaya devam etmelisiniz."



26 yaşındaki yıldız, 2019-20 sezonunu domine ederek, maç başına sadece 30.4 dakikada, 29.5 sayı, 13.6 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalamıştı. Antetokounmpo'nun katkıları, Bucks'ın ligin en iyisi olan 56-17'lik dereceyle sezonu tamamlamasında kilit rol oynamıştı.



