Giannis, supermax imzasını neden attı?: "Baskı olsun istemedim"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks ile bir 'supermax' sözleşme uzatması imzalama kararının nedeni hakkında konuştu.



Antetokounmpo, ESPN'den Cassidy Hubbarth'a, takım arkadaşlarının ve koçluk personelinin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda üzerlerinde baskı olmasını istemediğini söyledi:



"Baskı olsun istemedim. Kendim için değil; ben baskı ile başa çıkarım. Ama takım arkadaşlarım ve koçlarım üzerinde baskı olsun istemiyordum.



Çıkıp bir maç kaybedince, insanlar 'Gidecek, kalacak, bak iyi oynamadılar, artık gidiyor.' deyip duracaklardı. Bu durum, burada başarmaya çalıştığımız şeyin üzerine daha fazla baskı uygulardı.



Asıl amacımız bir şampiyonluk kazanmak. Yani baskı altında bir sene geçirmek, en verimli dönemime girerken koca bir seneyi çöpe atmak demek olur. Ve bir seneyi çöpe atacak değilim."



Antetokounmpo, Bucks ile 228.2 milyon dolar değerinde beş yıllık bir supermax uzatması imzalamıştı.



