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Giannis: "Sizi Draft eden takımla şampiyon olmak, daha anlamlı"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks ile şampiyonluk kazanmanın kendisi için ne anlama geldiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks ile şampiyonluk kazanmanın kendisi için ne anlama geldiğini açıkladı.

Giannis, bir 'süpertakım' oluşturmak için ayrılmakyerine Bucks ile kazanma arzusunu gösterek, NBA'deki en sadık yıldızlardan biri olduğunu gösterdi.

Antetokounmpo kısa süre önce Milwaukee'de şampiyonluk kazanmanın ne demek olduğunu paylaştı ve bunun hayallerinden biri olduğunu öne sürdü:

"Kimseyi şampiyonluk kazanmayı seçme yoluyla ilgili yargılamamak gerekir, ancak bunu her şeye başladığınız takımla başarmak daha çok şey ifade eder. Bu benim hayalim ve hedefim.

Bunu sizi Draft eden ekiple, sizi kucaklayan şehirde ve size yardımcı olan organizasyonda yapabilmek de, çok şey ifade eder."


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