Giannis, seriyi 2-1'e getirmesi sonrası: "Ne yapacağımı asla planlamıyorum"

Milwaukee Bucks yıldızları Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday ve Khris Middleton, NBA Finalleri serisinde Phoenix Suns'a karşı 120-100 skorla alınan 3. maç galibiyetinin ardından konuştu.



Üst üste ikinci maçına da son derece dominant olan Antetokounmpo, 38 dakikada 41 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle maçı tamamlaması sonrası şunları söyledi:



"Sadece daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu, hepsi bu. Daha iyi savunma yapıp, daha iyi ribaund almamız ve hızlı hücumda hareketli olmamız lazımdı. Jrue'nun hücumda iş yapması, hızlı hücumda topu alıp koşması ve bire bir oynayarak doğru pozisyonu oynaması için alan yaratmaya çalıştık.



Ben her pozisyona ayrı ayrı bakıyorum. Bazen, iki dakika boyunca agresif oynarım, bazen oynamam. Bunun sebebi de topun o sırada Khris'in ya da Jrue'nun elinde olması ve bu işi onların üstlenmesi.



Oyunun her pozisyonu ve her anı farklı oluyor. Ne yapacağımı asla planlamıyorum. Sadece her pozisyonu ayrı ayrı değerlendirmeye, oyundan zevk almaya ve doğru şeyi yapmaya çalışıyorum."



"YAPILAN SAVUNMAYA GÖRE OYNADIK"



Karşılaşmada 21 sayı ve 9 asistle oynayan Holiday, şu şekilde konuştu:



"Bana kalırsa yalnızca bize yapılan savunmaya göre oynadık. Bazen alan savunması oynamışlardı ve böyle durumlarda da, birçok boş üçlük fırsatı yakalıyorsunuz. Biz de bu fırsatları değerlendirebildik. Kendimize inanmamız, doğru hamleleri yapmamız, erkenden kolay pası bulmamız, sahaya çıkıp zevk almamız ve kendi oyunumuzu oynamamız ile, kesinlikle bir takım eforu ortaya koyduk."



Maçta 18 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle oynamış olan Middleton ise, şu açıklamaları yaptı:



"Giannis bazen son iki maçta olduğu gibi ısındığı zamanlarda, topu ona verip önünden çekilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda, ikimiz de yapabileceklerimizi biliyoruz. Birlikte oynadığımız sürece, top bizim elimizdeyken bize güveniyor ve bizler de bu sayede şansımızın yüksek olduğunun bilincinde oluyoruz."