Giannis: "Serbest atış atarken, ortalık çok sessizdi..."

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, dün gece San Antonio Spurs'a karşı oynanan hazırlık maçının, serbest atış çizgisine gittiğinde ortalığın çok "sessiz" olması dışında, "normal gözüktüğünü" söyledi.



Dün gece Bucks, Visa Athletic Center'da ilk hazırlık maçını oynadı ve Giannis, maçla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Maç normal gitti. Sanırım normal görünmeyen tek şey, bana faul yapıldığında ve serbest atış çizgisine gittiğimde, çok sessiz olmasıydı. Maçın başlangıcındaki o andan ayrı olarak, oyunun geri kalanı normal gözüküyordu. Açıkçası yavaş başladık, ama iyi basketbol oynadık, koşmaya, topu çevirmeye ve şut atmaya başladık. Kontrolü ele geçirdik ve kazanmayı başardık."



Geçen sezonun MVP'si, takımını iyi bir performansla zafere taşıdı: 21 dakikada 22 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma. Yine de birkaç dakika içinde kendini yorgun hissettiğini itiraf etti:



"Yorgun hissettim. Playofflardan önce iki hazırlık maçımız ve 8 maçımız daha var ve maç formuma geri dönmek istiyorum. Yorulmadan 35, 40 dakika koşabilmek istiyorum."



