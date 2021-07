Giannis: "Savunmada benim için örülen duvarı, iltifat olarak alıyorum!"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Phoenix Suns'ın NBA Finallerinde kendisini yavaşlatmak için tasarladığı savunmayı motivasyon kaynağı olarak kullandığını söyledi.



Antetokounmpo'nun çembere gitmesine engel olunması, Bucks'ın son iki yılın playofflarındaki düşüşünün en büyük nedeni olmuştu. Hem Toronto Raptors hem de Miami Heat, Giannis'i potadan uzak tutmak için bir savunma duvarı inşa etmiş ve bu stratejilerinde başarıya ulaşmışlardı.



Greek Freak, bu kötü tecrübelerin playoff serilerinde kendisini motive ettiğini şu şekilde açıkladı:



"Duvarı ilk gördüğümde muhtemelen iki yıl önceydi. Ama ondan önce her zaman takım arkadaşlarımı gören biriydim. Pas çıkarmayı her zaman sevmişimdir. Kariyerim boyunca, doğru adamı bularak, doğru pası vermem konusunda bana yardımcı olan koçlarım olmuştu.



Ama iki yıl önce o duvarı görmeye başladığımda, artık en önemli şey, takım arkadaşlarıma güven duymak oldu. Ve bu durum, sürekli etkili olmak ve her şeyi yapmak istediğinizden ötürü, oldukça zor.



Bu yapılan savunmayı kişisel almayıp doğru oyunu oynamak zorundasınız. Bunu iki yıl öncesinden beri daha iyi yaptığımı düşünüyorum. İşin içinde her zaman bir eğlence faktörü bulmanız gerekiyor. Yani evet, boyalı alana girmeme engel olmak için üç kişinin o duvarı örmesini bir iltifat olarak alıyorum."



Giannis, Finallerin ilk üç maçında 4.7, 18 playoff maçında ise 5.1 asist ortalamalarına sahip. Ayrıca Greek Freak'in takım arkadaşları için pozisyon yaratma yeteneği, çember çevresinde kendisi için çok sayıda yüksek yüzdeli atış imkanı yarattı. Antetokounmpo bu seride, pota altındaki çember bölgesi içinde denediği 28 şut girişiminde %92.9'luk akıl almaz bir isabet oranına sahip.