Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, takımının Detroit Pistons'ı mağlup ettiği maçta 59 sayı bularak sezon rekoruna ulaştı.



Antetokounmpo, sahadan 12/34 saha içi isabeti ve 16/17 serbest atış isabeti kaydettiği karşılaşmada, ayrıca 14 ribaund ve 7 asist kaydetti. Kariyerinde 20 basket bulduğu sekizinci maçı kaydeden Giannis, bu alanda NBA tarihinde Kobe Bryant ve Bob McAdoo ile yedinci sıraya yerleşti.



Uzatmalarda Pistons takımını tek başına 11-9 geride bırakan Bucks yıldızı, 4-8'lik derecesiyle sezona beklenenin çok altında bir başlangıç yapmış olan Bucks'ı bulunduğu çukurdan çıkarmaya çalıştığını söyledi:



"Maçtan önce agresif oynamam gerektiğini biliyordum. Öyle oynamış olsam da, başlangıçta işe yaramadı. 15, 18 sayı gerideydik. İkinci yarıda bu tutumumu yine koruyarak, biraz daha pas vermeye odaklanmak durumundaydım. Bir lider olarak, bu enerji ve zihniyetle devam etmeniz gerek. Bazen ikisini de yapabilmelisiniz."



Brook Lopez 29 sayıyla takımın en skorer ikinci oyuncusu olurken, Taurean Prince 15 sayı ve 10 ribaund ile, Gary Trent Jr. ise 11 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle galibiyete katkıda bulundu.



