Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın Toronto Raptors'a dün gece aldığı 124-113 mağlubiyet sonrası, paniğe kapılmaya gerek olmadığını söyledi.



Giannis, Bucks'ın üst üste dördüncü yenilgisi sonrası, şu şekilde konuştu:



"Bana herkes panik modundaymış gibi geliyor, ki böyle olmamalı ... Bu seviyede olduğunuzda, kolay diye bir şey yok."



Bucks dün geceki yenilgi ile, üç çeyrekte geriye düşmüş olduğu dokuz maçı da kaybetmiş oldu ve kritik anlarda en düşük ikinci galibiyet yüzdesine sahip.



Ekip ayrıca sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle üst üste beşinci maçta Jrue Holiday'den yoksun kalmıştı:



"Arka arkaya dört maç kaybettik, fakat elenip eve dönmüşüz gibi bir durum yok. Halen buradayız. Playofflarda değiliz. Bu tabii ki sinir bozucu. Kazanmak istiyoruz, özellikle de arkadaşların bu şekilde sıkı oynadığı büyük bir maçı. Her zaman kazanmayı arzu edersiniz ama işler öyle yürümeyebilir.



Lakin her zaman işin iyi tarafına bakmanız gerek. Perşembe günü bir fırsatımız daha var. Daha iyiye gitmeye, maç kasedi izlemeye ve gelişmeye devam ederek, herkesin moralini yüksek tutmak lazım. Dünyanın sonu değil."



