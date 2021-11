Giannis, 'Oreo ve süt' kombinasyonunu yeni keşfetmiş!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Oreo bisküvilerinin süte batırılarak yiyilebileceğini yeni öğrendiğini açıkladı.



Giannis, geniş kitlelerce sevilen bisküvinin süte batırılarak yiyilebileceğini nasıl keşfettiğine dair anısını detaylı bir şekilde, şöyle anlattı:



"Kesinlikle tam uyku öncesi yenecek bir atıştırmalık. Geçenlerde bir reklam çekimindeydim ve orada üç tane çocuk vardı. Bisküvilerle ilgili bir çekim yapıyorduk ve biraz Oreo yemiştik. Bir tanesi bana 'Daha önce hiç Oreo yedin mi?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim.



Lige geldiğimde ilk yediğim şey buydu, çünkü küçükken her zaman yemeye can atardım fakat hiç param yetmezdi. Biraz para kazananlar gidip önce arabalara ve kolyelere falan para harcar. Ben gidip Oreo almıştım. Ve komple bir ay boyunca sadece Oreo yemiştim. Akşam yemeği, öğle yemeği, hiçbir şey yoktu. Bir süre sonra bıkkınlık gelmişti. Ama yemiştim yani.



Sonra o çocuk bana 'Hiç süte batırıp yedin mi?' diye sordu. 'Hayır' dedim. 'Denemen lazım!' dedi. Ben de 'Tamam, olur' dedim. Çekim bittikten sonra bir bardak süt aldım ve Oreo'ları direkt sütün içine attım. O da, 'Hayır! Sadece batıracaksın' dedi. Ben de 'Bana bir kaşık verin o zaman' dedim ve kaşıkla batırıp bir tane yedim. Ve 'Olamaz' dedim... 'İnanamıyorum...'



'Beğendin mi?' diye sordu. 'Abi...' dedim... harikaymış! Bu arada tabii ki bir tane yemedim. 12 tane falan yedim. Sonra eve döndüğümde Mariah'ya (sevgilisi) 'Neden bana Oreo'ların süte batırıp yiyilebileceğini hiç söylemedin?' diye sordum. O öyle yemeyi sevmiyormuş. Süt falan olmadan direkt yiyormuş."



"AMERİKALI DEĞİLİM, NEREDEN BİLEYİM?"



Giannis, takım arkadaşlarının bu kombinasyonu daha önce denemediğini söylemesine şaşırdıklarını ise şöyle açıkladı:



"Ve o gün anladım ki.... her gece atıştırmalığım artık budur.... İnanılmazmış. Bugün tesise gittiğimde bizim çocuklara bunu anlatmıştım ve daha önce hiç denememiş olmama inanamadılar.



'Beyler' dedim.... unutmayın ki ben Amerikalı değilim. Size nasıl normal gelen şeyler varsa, bizim için de başka şeyler var. Mesela sizde fıstık ezmesi ve marmelat var, bizde de tereyağı ve reçel var. Tamamen farklı iki dünya.



Benim deneyimim bu şekildeydi. Ve gerçekten çok keyif aldım. Oreo'ları da afiyetle yedim. Bundan sonra her gece sütle Oreo yiyeceğim. Kilo alabilirim ama sorun değil."