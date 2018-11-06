Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Giannis, o smaçtan sonra kendisini suçlu hissediyor

Giannis Antetokounmpo, geçtiğimiz günlerde Sacramento Kings pivotu Kosta Koufos'ın üzerinden vurduğu smaçtan sonra kendisini biraz "suçlu" hissettiğini söyledi.

Giannis Antetokounmpo, geçtiğimiz günlerde Sacramento Kings pivotu Kosta Koufos'ın üzerinden vurduğu smaçtan sonra kendisini biraz "suçlu" hissettiğini söyledi.

Kendisi gibi Yunan olan Koufos'ın ailesini tanıdığını söyleyen Giannis, bu yaz Yunanistan'a döndüğünde bir araya gelirlerse işlerin tuhaflaşabileceğini belirtti.

Giannis'in durumla ilgili açıklaması şöyleydi:

"Hangi uzun beni savunmaya çalışırsa çalışsın, Koufos olur, Willie Cauley-Stein ya da Marvin Bagley olur, onlarla oynamaya çalışırım çünkü kendilerinden daha hızlı ve güçlü olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden kendim ve takım arkadaşlarım için bir oyun yapacağım demektir. Bu sezon, bu daha çok yapmam gerektiğini düşündüğüm bir şey."

"Kosta harika bir adam. Gerçekten. Ailesiyle, annesiyle tanışmışlığım var. Yunanistan'a döndüğümüzde ve tekrar konuştuğumuzda biraz tuhaf olacak, ama yapmam gerekeni yapmalıydım."

Giannis karşılaşmayı triple-double ile tamamlamıştı ve 26 sayı, 15 ribaund ve 11 asist istatistiklerini tutturmuştu.

O smacının da bulunduğu triple-double performansı şu şekildeydi:




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Houston Rockets'ın eski savunma koordinatörü Jeff Bzdelik'in, Şükran Günü'nün ardından tam zamanlı olarak Rockets'a katılmayı kabul ettiği açıklandı.
Larry Drew, koçluk pozisyonunda Cleveland Cavaliers ile sezonun geri kalanı ve 2019-20 sezonu için kısmi bir garanti bulunan bir anlaşma yaptı.
Giannis Antetokounmpo, geçtiğimiz günlerde Sacramento Kings pivotu Kosta Koufos'ın üzerinden vurduğu smaçtan sonra kendisini biraz "suçlu" hissettiğini söyledi.
Oklahoma City Thunder süperstarı Russell Westbrook, dün geceki New Orleans Pelicans karşılaşmasının üçüncü çeyreğinde yere uygunsuz bir şekilde düşerek ayak bileğini burktu ve karşılaşmaya devam edemedi.
Jimmy Butler, dün gece Minnesota Timberwolves'un LA Clippers'a karşı oynadığı karşılaşma sonrası, istediği takas hedefleri arasında anılan Clippers'la ilgili olarak, Los Angeles'ta tam zamanlı yaşayıp yaşamak istemediğine dair soruları yanıtsız bıraktı.
Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, dün gece 117-101 galibiyetiyle sona eren Memphis Grizzlies karşılaşmasının ilk yarısında sağ ayağından sakatlanınca, karşılaşmayı terketti.
Jamal Murray'nin dün gece kariyer rekorunu kırdığı 48 sayıyı bulduğu Denver Nuggets - Boston Celtics karşılaşmasının son saniyelerinde, 115-107 sona erecek maçın sonucu belliyken 50 sayıyı geçmek için yolladığı üçlük denemesi, Kyrie Irving'in hiç hoşuna gitmedi.
Cedi Osman, Magic mağlubiyetinin ardından hata yaptığını ve sorumluluğu aldığını söyledi.
Dirk Nowitzki'nin bu sezon Dallas Mavericks için ilk çıkacağı maçın, önceki sezon Nisan ayında ayak bileğinden geçirdiği ameliyatının tedavi süreci devam ettiği için halen beklemede olduğu belirtildi.
Cleveland Cavaliers veteranlarının, 2018 Draftında seçilen Collin Sexton'un "nasıl basketbol oynandığını bilmediğini" düşündükleri iddia edildi.
Los Angeles Lakers'ın basketbol operasyonları başkanı Magic Johnson, koç Luke Walton'ı uyardığına dair haberlere açıklık getirdi ve kendisini "görevden almayacağını" söyledi.
LeBron James, önceki gece Los Angeles Lakers'ın Toronto Raptors'a karşı aldığı 121-107'lik mağlubiyetten sonra, Raptors'ın "ağızlarına vurduklarını" söyledi.
Anthony Davis, önceki sezon takım arkadaşı olan DeMarcus Cousins'ın bu yaz serbest kaldığında, tekrar New Orleans Pelicans ile anlaşmasını umduğunu söyledi.
Brooklyn Nets forması giyen Spencer Dinwiddie, Nets ile bir uzatma kontratı imzalamayı çok istediğini söyledi.
Carmelo Anthony, eski takımı New York Knicks'e karşı sahip olunan genel algının, kendisi oradayken serbest oyuncuların takıma gelmesi durumuna zarar verdiğini belirtti.
Anthony Davis, takımı New Orleans Pelicans'ın maç kazanması için "her gece neredeyse kusursuz oynaması gerektiğini" bildiğini söyledi.
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, takımın geçtiğimiz gece Oklahoma City Thunder'a karşı aldığı 134-111'lik yenilgi sonrası sezonda 1-7 konumuna düşmeleriyle birlikte, "panik butonuna" basmadıklarını söyledi.
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, takımın geçtiğimiz gece Oklahoma City Thunder'a karşı aldığı 134-111'lik yenilgi sonrası sezonda 1-7 konumuna düşmeleriyle birlikte, "panik butonuna" basmadıklarını söyledi.
Toronto Raptors koçu Nick Nurse, süperstar oyuncu Kawhi Leonard'ın sezonda uzun vadede iyi olması adına, arka arkaya gecelerde yapılan maçlarda kendisini yalnızca birer yarı oynatma politikasını sürdüreceklerini söyledi.
Jimmy Butler, önümüzdeki hafta arka arkaya maçlarda oynayıp oynamayacağına kendi karar vereceğini söyledi.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal