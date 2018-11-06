Giannis, o smaçtan sonra kendisini suçlu hissediyor

Giannis Antetokounmpo, geçtiğimiz günlerde Sacramento Kings pivotu Kosta Koufos'ın üzerinden vurduğu smaçtan sonra kendisini biraz "suçlu" hissettiğini söyledi.
Kendisi gibi Yunan olan Koufos'ın ailesini tanıdığını söyleyen Giannis, bu yaz Yunanistan'a döndüğünde bir araya gelirlerse işlerin tuhaflaşabileceğini belirtti.
Giannis'in durumla ilgili açıklaması şöyleydi: "Hangi uzun beni savunmaya çalışırsa çalışsın, Koufos olur, Willie Cauley-Stein ya da Marvin Bagley olur, onlarla oynamaya çalışırım çünkü kendilerinden daha hızlı ve güçlü olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden kendim ve takım arkadaşlarım için bir oyun yapacağım demektir. Bu sezon, bu daha çok yapmam gerektiğini düşündüğüm bir şey." "Kosta harika bir adam. Gerçekten. Ailesiyle, annesiyle tanışmışlığım var. Yunanistan'a döndüğümüzde ve tekrar konuştuğumuzda biraz tuhaf olacak, ama yapmam gerekeni yapmalıydım."
Giannis karşılaşmayı triple-double ile tamamlamıştı ve 26 sayı, 15 ribaund ve 11 asist istatistiklerini tutturmuştu.
O smacının da bulunduğu triple-double performansı şu şekildeydi: