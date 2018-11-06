Giannis, o smaçtan sonra kendisini suçlu hissediyor

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Giannis Antetokounmpo, geçtiğimiz günlerde Sacramento Kings pivotu Kosta Koufos'ın üzerinden vurduğu smaçtan sonra kendisini biraz "suçlu" hissettiğini söyledi.Kendisi gibi Yunan olan Koufos'ın ailesini tanıdığını söyleyen Giannis, bu yaz Yunanistan'a döndüğünde bir araya gelirlerse işlerin tuhaflaşabileceğini belirtti.Giannis'in durumla ilgili açıklaması şöyleydi:Giannis karşılaşmayı triple-double ile tamamlamıştı ve 26 sayı, 15 ribaund ve 11 asist istatistiklerini tutturmuştu.O smacının da bulunduğu triple-double performansı şu şekildeydi: