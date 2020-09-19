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Giannis: "Neden 15 yıl Milwaukee'de kalmayayım ki?"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, üst üste ikinci NBA MVP ödülünü kazandıktan sonra bazı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, üst üste ikinci NBA MVP ödülünü kazandıktan sonra bazı açıklamalarda bulundu.

Giannis, efsane oyuncu Hakeem Olajuwon'dan bu yana aynı sezonda MVP ve Yılın Savunmacısı ödüllerini alan ilk oyuncu oldu.

Şimdi, sorular kendisinin Milwaukee Bucks ile uzun vadeli geleceğine doğru yöneldi.

Antetokounmpo, bu sorulara TNT'den Ernie Johnson'a Bucks yöneticileriyle son toplantısından bahsederek yanıt verdi:

"Açıkçası, takım sahipleriyle harika bir toplantı yaptım. Takım hakkında, playofflarda neyin yanlış gittiğiyle ilgili ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Ancak herkes aynı hedefe odaklı bir şekilde, her gün aynı şey için savaştığı sürece, ki bu da bir şampiyon olmaktır, önümüzdeki 15 yıl boyunca Milwaukee'de olmamam için bir neden göremiyorum."

HEAT VE RAPTORS'IN ADI GEÇİYORDU

Antetokounmpo, bu sezondan sonra bir supermax uzatma kontratı imzalayabilecek duruma gelecek. Bu sözleşmeyi imzalamazsa Bucks, 2021'de sınırsız bir serbest oyuncu olarak kendisini bir hiç uğruna kaybetme riski taşıyor. Playoffların ikinci turunda Milwaukee'yi eleyen Miami Heat'in ve Toronto Raptors'ın, süperstar oyuncu için potansiyel talip olduğu söylentileri bulunuyordu.

Bucks'ın, supermax kontratı imzalamaması durumunda, Giannis'i takas etme niyeti olmadığı bildirilmişti.

Milwaukee'nin bir NBA şampiyonluğu için rekabet edebilmek adına, elindeki yeteneklerini yükseltmesi gerekiyor, ancak mevcut sözleşmeden doğan yükümlülükleri, takımı bir şekilde kelepçeliyor. Önümüzdeki sezon için 114 milyon dolar olacak maaş tavanı ile, Bucks'ın en takas edilebilir konumda oyuncusunun, muhtemelen oyun kurucu Eric Bledsoe olduğu düşünülüyor.

Bu hafta, veteran oyun kurucuya önümüzdeki iki sezon boyunca 85 milyon dolar ödeneceğinden ötürü, Milwaukee'nin Chris Paul için bir takas konusunda ilgisiz kalacağı bildirilmişti.


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