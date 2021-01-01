Giannis, NBA Finalleri'nde "günlük değerlendirme altında"

Milwaukee Bucks koçu Mike Budenholzer, Giannis Antetokounmpo'nun NBA Finalleri için sakatlık durumunun "günlük değerlendirme" altında olacağını söyledi.



Bucks genel menajeri Jon Horst, Antetokounmpo'nun oynamaya müsait olup olmayacağı konusundaki her türlü kararın takımın performans ekibiyle verileceğini ve genç süperstarın Doğu Finalleri'nin 5. ve 6. maçlarında "oynamak için can atmış olduğu" ekledi.



Antetokounmpo'nun gerekirse Doğu Finalleri'nin 7. maçında oynayabileceği bildirilmişti.



NBA Finalleri, 6 Temmuz Salı gecesi start alacak.



