Giannis, Milwaukee'den ayrılabileceğinin sinyallerini mi verdi?

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokoumpo, takımdaki geleceği ile ilgili bazı tartışmaya açık olan ifadelerde bulundu.



GQ dergisinden Zach Baron ile yaptığı röportajda Greek Freak, kapak konusu hikayesinin bir parçası olarak Milwaukee ekibindeki geleceği ve kariyeri hakkında bazı ilginç yorumlar yaptı:



"Önümüzdeki bir imtihan da buraya bir şampiyonluk getirmekti ve bunu başardık. Çok zordu fakat başarıya ulaştık. Gerçekten çok zordu. Ben bu imtihanları çok seviyorum. Peki sıradaki nedir? Belki bu imtihan, burada olmayabilir.



Şimdilik, ben ve ailem hepimizin çok sevdiği ve bize gözü gibi bakan bu şehirde kalmayı tercih etmiş durumdayız. İki yıl içinde bu durum değişebilir. Tamamen dürüstçe konuşuyorum. Her zaman da öyleyim. Bu şehre ve topluluğa bayılıyorum ve elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum."



Bucks, geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kazandıktan sonra bu yıl da bu başarıyı tekrarlamaya odaklanmış durumda. Giannis, Bucks ile uzatma kontratını imzalamadan önce, rakip oyunculardan kendisini takımdan ayrılmaya teşvik eden mesajlar aldığını açıklamıştı.



Milwaukee bu sezona yavaş başlamış olsa da, 13 maçta 26.5 sayı, 11.3 ribaund ve 6.0 asist ortalamaları tutturan Giannis için böyle bir durum söz konusu değil.



