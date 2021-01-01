Giannis, Milwaukee Brewers'ın hissedarı oldu!

Milwaukee Bucks, takımın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun MLB (ABD Beyzbol Ligi) takımı Milwaukee Brewers'dan hisse satın aldığını duyurdu.



Kariyerinde beş kez All-Star seçilen ve geçtiğimiz sezon Bucks'ı bir şampiyonluğa taşıyıp Finaller MVP'si ödülünü kazanan Antetokounmpo, şu açıklamalarda bulundu:



"Milwaukee şehri benim için çok şey ifade ediyor. Bu büyük topluluğa olan bağlılığımı ilerletmek için Brewers'ın sahipleri arasına katılmaktan onur duyuyorum. Şehrimle gurur duyuyorum ve birlikte inşa edebileceğimiz şeyler için heyecanlıyım."



Brewers başkanı ve asıl sahibi Mark Attanasio ise, şunları söyledi:



"Giannis'in Milwaukee Brewers yatırımcılarından oluşan ekibimize katılmasından onur duyuyoruz. Giannis harika bir sporcu, bir dünya şampiyonu ve uluslararası üne sahip olan gerçek bir yerel kahraman."



Antetokounmpo'nun, Brewers'da yüzde kaç hisseye sahip olduğu ise bilinmiyor.



