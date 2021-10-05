Giannis, medya ekibine: "Üçlüklerimi fazla paylaşın ki, şutum var sansınlar!"

"When I make a three, make it look good."



Giannis has some pointers for our shooters. 🤣💀 pic.twitter.com/4V81RgtDRI



— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 5, 2021

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın medya ekibinden üç sayı isabetleriyle ilgili komik bir talepte bulundu.Giannis, Bucks'ın Twitter hesabında paylaşılan bir videoda, bir üçlük isabeti bulduğunda, medya ekibinden bunu "güzel göstermelerini", böylece insanların onun iyi bir şutör olduğunu düşünmesini sağlamalarını istedi:Giannis'in kayda değer zayıf noktası üçlük isabetleri olsa da, şampiyonluk kazanmak için buna ihtiyacı olmadığını geçtiğimiz sezon göstermişti.Üçlük atmaktan hiç kaçınmadığı bilinen ve bu konuda bazen eleştirilere de maruz kalmış olan Giannis, geçtiğimiz sezon maç başına 3.6 denemede %30.3 isabet yakalamıştı.