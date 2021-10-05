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Giannis, medya ekibine: "Üçlüklerimi fazla paylaşın ki, şutum var sansınlar!"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın medya ekibinden üç sayı isabetleriyle ilgili komik bir talepte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın medya ekibinden üç sayı isabetleriyle ilgili komik bir talepte bulundu.

Giannis, Bucks'ın Twitter hesabında paylaşılan bir videoda, bir üçlük isabeti bulduğunda, medya ekibinden bunu "güzel göstermelerini", böylece insanların onun iyi bir şutör olduğunu düşünmesini sağlamalarını istedi:


"Beyler, smaçlarımı ve üçlüklerimi paylaşıyorsunuz ya.... üçlük attığımda şöyle farklı açılardan güzel gösterin. Farklı farklı açılardan paylaşın ki insanlar dört tane attığımı ve artık şut sokabildiğimi sansınlar."

Giannis'in kayda değer zayıf noktası üçlük isabetleri olsa da, şampiyonluk kazanmak için buna ihtiyacı olmadığını geçtiğimiz sezon göstermişti.

Üçlük atmaktan hiç kaçınmadığı bilinen ve bu konuda bazen eleştirilere de maruz kalmış olan Giannis, geçtiğimiz sezon maç başına 3.6 denemede %30.3 isabet yakalamıştı.


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