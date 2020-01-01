Giannis: "Medya bizi nasıl tasvir ederse etsin, işimize bakacağız"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, playofflar boyunca medyanın Bucks'ı tasvir etme şekline fazla dikkat etmeyeceğini söyledi.



Bucks ve Giannis, en iyi şampiyonluk adayları arasında Orlando Magic ile playoff ilk tur karşılaşmalarına girecek.



Ancak Giannis, medyanın Bucks'ı nasıl tasvir ettiğine dikkatini fazla vermeyeceğini belirtti:



"Tüm kariyerimmde, bu yıl bile, bize pek ilgi göstermediklerini düşünüyorum, ancak biz yine de yaptığımız şeyi yapacağız. İyi basketbol oynamayı deneyeceğiz, her gün gelişmeye çalışacağız ve kendimize odaklanacağız. "



"Ne konuşulduğunun önemi yok, bizi isterlerse favori göstersinler, isterlerse hiç konuşmasınlar... Bence günün sonunda önemli olan şey, ne yaptığımız, idmanlarla nasıl daha iyiye gittiğimiz, nasıl eğlendiğimiz ve beraber nasıl rekabet ettiğimizdir. Bunu yaptığımız sürece, iyi bir yerde olacağız. "



Bucks, Washington Wizards'ın pivotu Moe Wagner'a kafa attığı için Antetokounmpo'nun tek maçlık cezası yüzünden oynamadığında, Memphis Grizzlies'e karşı alınan mağlubiyet de dahil olmak üzere, sıralama belirleyici maçlarda 3-5 serisiyle gitmişti.



Antetokounmpo, altı maçta 27.8 sayı, 12.2 ribaund, 4.2 asist ve 1.3 blok ortalamaları yakalayarak, All-Seeding Games (Sıralama maçlarının en iyi oyuncuları) ikinci kadrosuna seçilmişti.



