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Giannis: "LeBron'a katılıyorum, All-Star maçı umurumda değil"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in All-Star maçıyla ilgili yorumlarına bire bir katıldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in All-Star maçıyla ilgili yorumlarına bire bir katıldığını söyledi.

Lakers süperstarı, bu sezonun All-Star maçı için "ne enerjisi, ne de heyecanı" olduğunu belirtmişti.

Giannis, Cleveland Cavaliers ile oynadığı dün geceki maçtan sonra muhabirlere şu şekilde konuştu:

"LeBron, All-Star Maçı için hiç heyecanı ve enerjisi olmadığını söylemişti. Ben de tamamen aynıyım. Cidden, şu anda All-Star maçı umurumda değil... hiç kafaya takamam. Ben ailemi görmek istiyorum."

2021 All-Star Hafta Sonu, ilk olarak KOVID-19 nedeniyle Kasım ayında iptal edilmiş, ancak lig, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle 24 maçı ertelemesine rağmen yakın zamanında bu kararından dönmüştü.


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