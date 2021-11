Giannis: "LeBron'un 3-1'den dönüşü, NBA tarihinin en havalı anıydı"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, LeBron James'in Cleveland Cavaliers'a 2016 NBA Finalleri'nde Golden State Warriors'a karşı 3-1 geriden gelerek şampiyonluğu kazanmasının, "NBA tarihinin en havalı anı" olduğunu söyledi.



Cavaliers'ı 2016 NBA şampiyonluğuna taşıyan LeBron, NBA tarihinin en büyük hikayelerinden birinin başrolünde oynamıştı. James, takımla ilk görev süresinde elde edemediği şampiyonluğu kazanmak için, 2015'te Cleveland'a geri dönmüştü.



Yakın zamanda GQ ile yaptığı röportajda 'It's Actually Me' segmentinde yer alan Bucks süperstarı, LeBron'un bu başarısını NBA tarihinin 'en havalı' anı olarak nitelendirdi:



"LeBron 3-1 geriye düştükten sonra takımını toparlayıp, odaklanarak işi bitirmeyi başardığında. O anda çok fazla baskı hissettiğinizden dolayı, bir lidere yapması gereken çok şey düşüyor.



3-1 geriye düştüğünüzde ve takım arkadaşlarınızın çoğu 'Artık bitti. Tatile gideyim de ailemle biraz vakit geçireyim' şeklinde düşündüğünde, bence takımını bir araya getirme, duygularını bir kenara bırakma ve her maça ayrı ayrı odaklanma konusunda harika bir iş çıkarmıştı.



Ve o anın içinde bizzat bulunması gerektiğinden ötürü, bu durum yalnızca fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel olarak da çok şey götürüyor. O maçın sezonun son maçı olacağını ve sonrasında ne yapacağını falan düşünmemesi gerekiyordu. Hepsine ayrı ayrı odaklanıyordu. Tabii ki benim kendisini izlediğim kadarıyla edindiğim düşünce."