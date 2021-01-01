Giannis: "LeBron, halen dünyanın en iyi oyuncusu!"

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in halen NBA'deki en iyi oyuncu olduğunu söyledi.



Giannis, geçtiğimiz sezonun NBA Finalleri'nde tarihin en iyi performanslarından birini sergileyip şampiyonluğa ulaşmış olsa da, halen ligin en iyi oyuncularını yakalamak için yapması gereken çok iş olduğunu belirtti.



Bucks yıldızı, Yunan televizyon kanalı COSMOTE TV'ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:



"Avcı konumunda olmayı seviyorum. Dünyanın en iyi oyuncusu değilim, onu söyleyeyim. Gerçekten! KD (Kevin Durant), LeBron (James), Kawhi (Leonard), Luka (Doncic), (Steph) Curry ya da AD (Anthony Davis) olabilir. Ben değilim. Halen tarihin en iyileri arasındaki yerimi kovalıyorum. LeBron hala dünyanın en iyi oyuncusu."



Bu Aralık ayında 37 yaşına girecek olan LeBron, kariyerinde dört şampiyonluk yüzüğüne sahip olsa da, geçtiğimiz sezonda Lakers ile playoffların ilk turunda elenmişti. 26 yaşındaki Antetokounmpo ise gösterdiği harika performansla, ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.



