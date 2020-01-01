Giannis: "LeBron, Davis veya Durant, bana katılabilirler!"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant ve Los Angeles Lakers süperstarları LeBron James ve Anthony Davis'i Milwaukee'de kendisine katılmaları için çağırdı.



Giannis, Milwaukee'ye dönmek için Yunanistan'dan ayrılmadan önce Cosmote TV ile bir röportaj yaptı ve LeBron'u şu anda NBA'deki en iyi oyuncu olarak kabul ederken, KD ve AD ile bu üçlüyü Milwaukee'ye davet etti:



"Bu, daha önce hiç kullanmadığım bir ifade. LeBron, Kevin Durant ve Anthony Davis Milwaukee'ye gelirse çok mutlu olurdum. Birinci, ikinci veya üçüncü isim olmak umurumda değil, tamam mı? Sadece kazanmak istiyorum."



"LeBRON, DÜNYANIN EN İYİSİ!"



Giannis ayrıca James'in ne kadar rekabetçi olduğundan da bahsetti:



"LeBron şu anda dünyanın en iyi oyuncusu, söylüyorum. O benim rol modelim ve yalnızca bir basketbolcu olarak değil. Onun hakkında hiç kötü bir şey duymamışsınızdır, sadece işini yapar. Çok rekabetçi biri."





Bucks'ın bu yılki kadroyu nasıl oluşturacağı hakkında ise, Giannis şunları söyledi:



"Bucks, bu yılın kadrosu hakkında fikrimi sormuştu. Ben basketbol oynamaya ve nasıl daha iyi bir oyuncu olabilirim, bunlara odaklanmak istiyorum. LeBron, AD veya Durant Milwaukee'de bana katılırsa, hiç sorun olmaz."



"ÖDÜLLER UMURUMDA DEĞİL!"



Ligin son iki yılının MVP'si, kariyerine ne biçimde son vermek istediğine dair ise şunları belirtti:



"Ne kadar para kazanacağım veya kaç MVP ödülü alacağım umrumda değil. Kariyerimin başında olduğu gibi, basketbol oynayacağım."



