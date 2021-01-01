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Giannis: "LeBron 18'inci yılında nasıl böyle, aklım almıyor..."

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James hakkında en çok hayranlık duyduğu şeyden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James hakkında en çok hayranlık duyduğu şeyden bahsetti.

James'in vücudunu formda tutma yolundan oldukça etkilenmiş olan Antetokounmpo, LeBron'a olan takdirini şu şekilde ifade etti:

"LeBron'un halen hayatının en iyi formlarından birinde olması ve 18'inci yılında olmasına rağmen dünyanın en iyi oyuncusu olması, benim için çok ilginç. Gerçekten. Nasıl yapabildiğini bilmek isterim.

18 yıldır çok istikrarlı, hep zirvede ve her zaman oynuyor. İnanılmaz. Bu konuda tabii ki övgü alıyor ama sanırım onu daha da fazla takdir etmemiz gerekiyor. 18 yıl boyunca böyle kalmak, çok zor."

Kariyerinde henüz yavaşlamış gibi görünmeyen LeBron, henüz geçen sezon, 10.2 asist ortalamasıyla kariyer rekorunu kırmıştı.


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