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Giannis, Kobe'nin yeni NBA logosu olma fikrini "harika" buldu

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, Kobe Bryant'ın mirasını anmak için radikal bir fikir olan logo değişikliğini desteklediğini belirtti.

Haber; Sporx.com
Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, Kobe Bryant'ın mirasını anmak için radikal bir fikir olan logo değişikliğini desteklediğini belirtti.

Kaliforniya'nın Calabasas kentinde, 13 yaşındaki kızı Gianna ve diğer yedi kişinin yanında bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe'yi onurlandırmak adına, NBA'in yeni logosu olarak kendisinin silüetinin kullanılabileceği savunuldu.

Emekli Lakers guardı Jerry West, 1971'den beri ligin logosunun silüetinde bulunuyor. West, 1996'da Lakers'ın yöneticisiyken o senenin Draft gecesinde, Kobe'yi takaslamış olan kişiydi.

25 yaşındaki Antetokounmpo gazetecilere verdiği demeçte, logoyu Kobe olarak değiştirmek için etrafta dolaşan fikri gördüğünü söyledi ve bu fikri "harika" olarak değerlendirdi:

"Bilmiyorum. Logoyu değiştirebileceklerine dair birkaç fikir okudum. Jerry West'in bulunduğu logoyu Kobe Bryant'la değiştirmekle ilgili fikirler okudum. Bunu yapsalar bence harika olurdu. Ligin bir şekilde onu onurlandırmanın yolunu bulacağını düşünüyorum."


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