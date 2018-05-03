Giannis: "Kobe ile çalışmak istiyorum"

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Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bu yaz döneminde efsane oyuncu Kobe Bryant ile çalışmak istediğini açıkladı.Bu playoff döneminin ilk turunda Bucks'la elenen Giannis, Kobe ile "Ayak oyunları, mentalitesi ve maç filmi değerlendirmesi" üzerine çalışmayı arzu ettiğini söyledi.Giannis'in ifadeleri şu şekildeydi:Kobe, şu sıralar ESPN'de sunduğu "Detail" isimli programda da, bir maç filmini nasıl analiz ettiğini bire bir gösteriyor.