Giannis: "Kobe ile çalışmak istiyorum"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bu yaz döneminde efsane oyuncu Kobe Bryant ile çalışmak istediğini açıkladı.
Bu playoff döneminin ilk turunda Bucks'la elenen Giannis, Kobe ile "Ayak oyunları, mentalitesi ve maç filmi değerlendirmesi" üzerine çalışmayı arzu ettiğini söyledi.
Giannis'in ifadeleri şu şekildeydi: "Bu yaz, milli takımla çok bir sorumluluğum yok, yani dinlenmek ve çalışmak için biraz zamanım var. Önümüzdeki yıl dizimleve ayak bileğimle sorunum olmadığından emin olarak vücuduma iyi bakmam gerekiyor. Tabii ki aynı zamanda sahada çok vakit geçirip, çalışmam gereken şeyler üzerine de çalışacağım." "Umarım, Kobe ile iletişime geçerek ayak oyunlarıma ve mentaliteme çalışabilirim. Daha iyi yapabileceğimi düşündüğü şeyler üzerine.. Bazı filmler ve pozisyonları izleyebiliriz. Harika olurdu. Eğer bu fırsatım olursa, sonraki seviyeye yükselmemde yardımcı olabilmesi adına bu harika olurdu."
Kobe, şu sıralar ESPN'de sunduğu "Detail" isimli programda da, bir maç filmini nasıl analiz ettiğini bire bir gösteriyor.