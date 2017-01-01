Giannis: "Kobe bile bana inandıysa, bunu başarmak zorundaydım!"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, şampiyonluk kazanarak merhum NBA efsanesi Kobe Bryant'ın geçmişte kendisine sunduğu meydan okumayı yerine getirmesi sonrası konuştu.



2017 yılında MVP ödülünü kazanması için 'Greek Freak'e meydan okumuş olan Kobe, Giannis'in bu başarıya ulaşması sonrası 2019 yılında bahsini yükseltmiş ve NBA şampiyonluğunu kazanmasını istemişti.



Giannis, bu sabaha karşı kazandığı şampiyonluk ile Black Mamba'nın meydan okumasını resmen yerine getirmiş oldu.



Antetokounmpo, 6. maçın sonrasındaki basın konferansında, bu meydan okuma için Kobe'ye ilk nasıl yaklaştığını ve başlangıçta buna neden inanamadığını şu şekilde anlattı:



"Isaiah Thomas, DeMar DeRozan ve diğer oyunculara Twitter'dan ayrı ayrı meydan okuyordu. Ben de, şansımı deneyeyim demiştim. 'Benden ne isteyeceksin' gibisinden. O da 'MVP' demişti, ama ilk başta şaka yaptığını sanmıştım.



Bana cevap vereceğini düşünmemiştim. Ama verdiğinde, buna inanmamı sağlamıştı. 'Kobe Bryant bile bunu başarabileceğimi düşünüyorsa, başarabilirim. Daha üst seviyede oynayabilir, takımıma liderlik edebilir ve MVP ödülünü kazanabilirim' demiştim ve bunu başarmak zorundaydım."



