Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton ile takımdaki ilk dönemlerinde birbirlerinden "nefret ettiklerini" açıkladı.



Giannis, The Athletic'e 2013'te Middleton'ı birincil rakibi olarak gördüğünü söylemişti. İkili sahada süre kazanma amacıyla birbirini ezmek için çaresizce mücadele etmişti:



"Antrenmanda birbirimize ne kadar sert davrandığımızı hayal bile edemezsiniz. Eve gittiğimde, aileme kollarımdaki çizikleri gösterirdim. İçeri girdiği zaman da onu çok sert tutardım ve o da beni iterdi. Ondan nefret ederdim.



İçimden, 'S**tirsin gitsin. Onun dakikalarını da alacağım' diyordum ve çok sert oynayan biri olduğu için, karşılıklı veya beraber oynamaktan nefret ettiğim biriydi. Sürekli birbirimizle çatışırdık."



"BU BİZİ DAHA İYİ YAPTI"



Middleton, Giannis'in sözlerine katıldığını belirtirken, ilk dönemde aralarındaki ilişkilerinin kendilerinin daha iyi olmalarına yardımcı olduğunu söyledi:



"Dakikalar için savaştığımızdan ötürü, sahada birbirimizden nefret ederdik. Onunla biraz aynı pozisyonda gibiydik. Antrenmanda her gün ayrı bir savaş olurdu. Birbirimizi daha iyi hale getiriyorduk ama aslen asıl amacımız, rotasyona girerek oynama fırsatı yakalamaktı."



"SÜPERSTARIMIZ YOKTU"



Giannis son olarak, takımda bir süperstar olmamasının kendilerini ifade edebilecekleri anlamına geldiğini belirtirken, Middleton'la olan bağını 2016-17 sezonunda fark ettiğini açıkladı:



"Takımda bir süperstarımız yoktu. Ben ve Khris vardık. Jabari (Parker) yeni sakatlanmıştı. Yani ben, Khris, çaylak Thon (Maker), çaylak Malcolm (Brogdon) ve Delly (Mathew Dellavedova) vardık. Birbirimizin arkasında durmaya başlıyorduk. Aramızda bir bağ oluşmaya başladığı yıl o yıldı ve bu tutumumuzu sürdürmemiz gerektiğini anlamıştık.



