Giannis: "Khris'in yaptıkları inanılmazdı!"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, takım arkadaşı Khris Middleton'ın dün gece Phoenix Suns'a karşı NBA Finalleri'nin 4. maçında ortaya koyduğu 40 sayılık performansı hakkında konuştu.



Milwaukee, bitime 2:07 kala 10 sayı üst üste kaydeden Middleton'ın yanı sıra, Antetokounmpo'nun 74 saniye kala Suns pivotu Deandre Ayton'a çemberde yaptığı inanılmaz blokla, dün gece Suns'ı 109-103 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.



Middleton, maç sonrası şu açıklamaları yaptı:



"Herkes yorgun. Herkes baya hırpalanmış durumda. Sahada elinizden ne geliyorsa yapmanız gerekiyor. Maçtan sonra istediğimiz kadar dinlenip uyuyabilir ve tedavi görebiliriz. Ama maç oynanırken, bitkinliğin ve yorgunluğun mazereti olmaz. Eğer sakatsanız, zaten sahada olmamanız lazım. Her şeyinizi vermelisiniz."



"KHRIS'İN YAPTIKLARI İNANILMAZDI!"



Maçta 26 sayı, 14 ribaund, 8 asist, 3 top çalma ve 2 blok kaydetmiş olan Giannis, maçın kritik anlarında Middleton'a nasıl güvendiğini şöyle anlattı:



"Onunla gurur duyuyorum. Çok gururluyum. Ama daha önce de söylediğim gibi, her şey güvene bağlı. Ben ona güveniyorum. Kazansak da, kaybetsek de, benim için sorun değil. Genellikle, bunun gibi kritik bir maç sonunda oynadığınızda, durum ne olursa olsun işleri kendiniz halletmek istersiniz.



Ama işin en önemli kısmı, güven faktörü. Takım arkadaşlarımın doğru oyunu oynayacaklarını ve boşta olduğumda topu bana teslim edeceklerini biliyorum. Ama Khris'in bu gece yaptıkları inanılmazdı.



Yıllardan beri onunla olan tüm yolculuğum boyunca, zaman içinde anlamıştım. Birlikte çok maç oynadık. Ama belirli bir maç vardı, sanırım Toronto'ya karşı playofflardayken, kendini iyi hissetmediği bir maçtı. Buna rağmen yine de oynamıştı ve elinden geleni ortaya koymuştu. İşte o zaman, 'Evet, bu yolculuğa birlikte çıkmak istediğim adam bu.' demiştim.



Kazanmak çok güzel his. Bunu birçok kez yaşadık. Çok fazla maç sonu kapattık. Ancak bunu NBA Finallerinde yapmak, tabii ki çok şey ifade ediyor. Çok güzel bir his ama, henüz tatmin olamayız."