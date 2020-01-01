Giannis, kardeşleri ile "Milwaukee'de ya da L.A.'de" bir araya gelmeye açık!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, gelecekte kardeşleri ile aynı NBA kadrosunda bulunmaya ilgi duyduğunu belirtti.



Sports Pulse'dan Mackenzie Salmon ile yaptığı röportajda Giannis, kardeşleriyle "Milwaukee ya da L.A.'de" güçlerini birleştirmenin "harika" olacağını söyledi:



"Bunun harika olacağını düşünüyorum. Açıkçası, birlikte daha fazla zaman geçirirdik ve annemin de bunu seveceğinden yüzde yüz eminim. Ama Milwaukee'de, LA'de ya da nerede olursa olsun, bir arada bir takımda olsak harika olurdu."



Giannis'in ağabeyi Thanasis Antetokounmpo, şu anda Milwaukee'de takım arkadaşı iken, küçük kardeşi Kostas Antetokounmpo, Los Angeles Lakers ile iki yönlü bir sözleşme altında.



Giannis, üst üste ikinci NBA MVP ödülünü kazanma yolunda ilerlerken, gelecek sezonun mevcut sözleşmesinin son yılı olması, NBA çevrelerindeki en sıcak tartışma konularından biri oldu.



