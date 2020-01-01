Giannis: "Jordan da benim gibi sıkıntılardan geçti!"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, playofflarda çektiği sıkıntıları, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ınki ile karşılaştırdı.



Bucks, arka arkaya iki yıldır hayal kırıklığı yaratan playoff dönemleri geçirdi. Normal sezonda dominant olmalarına rağmen, bunu playofflarda tekrarlayamadılar.



Ama şimdi 'Greek Freak' şampiyonluk maratonuna çıkmaya hazır ve yakın tarihli bir röportajda, kendi sıkıntılarını Jordan'ın çektiği sıkıntılar ile kıyasladı:



"En büyük oyunculardan biri olan Michael Jordan'ın takımı da playofflara kalmıştı ve kendisinin sakatlandığı, elendiği ve hayal kırıklığına uğradığı anlar olmuştu. Bir sürü sıkıntıdan geçmişti. Bu zaman alan bir süreç. Her gün çalışıyoruz. Bir şampiyonluk kazanmak, asıl hedefimiz. Bence doğru şeyleri yapıyoruz, doğru alışkanlıklar yaratıyoruz ve bu hedef için uğraş veriyoruz."



