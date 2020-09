Giannis: "Jimmy'ye faul yapıp yapmadığımı bilmiyorum..."

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Miami Heat'e karşı playoff ikinci turunda 0-2 geriye düşmesi sonrası, "her şey bizde bitiyor" ifadelerini kullandı.



Giannis, Bucks'ın 114-116 Heat'e yenildiği karşılaşmada, Miami yıldızı Jimmy Butler'a maç sonunda faul yapıp yapmadığını bilmediğini söyledi.



Butler, iki serbest atış isabeti bulmuştu ve Heat'i, maç bitiminde gelen serbest atışlarla bir playoff maçı kazandıran, tarihteki yalnızca üçüncü takım yapmıştı.



Giannis, maç sonundaki pozisyonla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Jimmy'nin işini zorlaştırmaya çalıştım. Hakemler orada temas olduğunu söyledi. Belki vardı, pozisyonu izlemem gerekiyor. Olan oldu. Şutu engellemeye çalıştım, ancak orada temas olduğunu söylediler, bu yüzden pozisyonu bir daha izlemem gerekiyor."



"DÜZGÜN BİR İNİŞ YAPILMASINA İZİN VERİLMELİ"



Bucks koçu Mike Budenholzer, hakemlerle ilgili değerlendirmesinde çok daha kararlıydı:



"Karardan ve zamanlamadan dolayı hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebilirim."



Hakem ekibi şefi Marc Davis, verilen kararın doğru karar olduğunu söyledi ve Butler'ın "yere inmesine izin verilmesi" gerektiğini ve "Giannis'in sol eliyle gövdesi üzerinde Butler'a temas ederek, kendisinin dengesini etkilediğini ve ona normal bir basketbol pozisyonunda iniş yapması için gereken boşluğa izin vermediğini hissettiğini" belirtti.



"İŞ HER ZAMAN BİZDE BİTECEK"



Antetokounmpo, Bucks'ın 3. maç için yeniden odaklanması gerektiğini açıkladı:



"İş, bizde bitiyor. Her zaman bizde bitecek. Bu yüzden idman yapıyoruz. Bu yüzden oyun planımızı uyguluyoruz. Bu yüzden çıkıp daha sıkı oynamalıyız ve daha fazla şut sokmalıyız. İş her zaman bizde bitecek. Diğer takımın ne yapacağı önemli değil. Her zaman bizde bitiyor. Nasıl daha iyi olabiliriz? Aynı hataları nasıl tekrarlamayız? Maç sonlarında top kayıplarını nasıl azaltabiliriz? Nasıl daha kolay şut imkanları yaratabiliriz? Olay hep bizde mi bitecek? Oynadığımız diğer takımda asla bitmeyecek."



"SIRTIMDAN İTTİ, İNKAR EDEMEM"



Heat yıldızı Butler ise, Giannis'in teması ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:



"Bire bir oyunuydu. Goran (Dragic) topu oyuna sokarken harika bir pas attı ve sonra biraz sürenin bitmesini bekleyip, step-back şut attım ve faule maruz kaldım. (Giannis) beni sırtımdan itti. Bunu inkar edemem ve sonra iki şuttan birini sokmam gerektiğini biliyordum. Sanırım ikisini de soktum ve biz kazandık. Birincisi çemberde dönüp dolaşıp sonra girmişti. Umurumda değil, girdi."



Giannis'in Butler'a şut sonrası temas ettiği ve faul kararı verildiği pozisyon ise şu şekildeydi: