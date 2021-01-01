Giannis'in dün geceki sakatlığı korkuttu!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın dün gece Atlanta Hawks'a karşı oynadığı Doğu Konferansı Finalleri serisinin 4. maçında, sol dizinin esnemesi sonrası oyunu terk etti.



Sakatlığı karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde geçiren Antetokounmpo, pota altında Hawks pivotu Clint Capela'yı savunmaya çalıştığı bir pozisyonda yere düştüğü anda sol dizini ters yöne doğru esnetti ve acı içinde yere yığıldı.



Kardeşi ve takım arkadaşı olan Thanasis tarafından ayağa kaldırılmadan önce yerde kaldığı birkaç dakika boyunca bariz bir acı içinde olduğu görülen Giannis, sonrasında takımının benchine geri döndü.



Giannis'in dizinin durumu ile ilgili bugünün ilerleyen saatlerinde daha çok bilgi alınacağı kaydedildi.



Sakatlık işte şu şekilde gerçekleşti:



