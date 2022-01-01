Giannis'in, çaylakken Mutombo'dan aldığı büyük tavsiye!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, çaylak yılında NBA efsanesi Dikembe Mutombo'dan aldığı çok önemli tavsiyeyi paylaştı.



The Undefeated'dan Marc Spears ile yaptığı sohbette Greek Freak, çaylak sezonunda Mutombo'dan 'kendine bakma' konusu ile ilgili aldığı değerli bilgileri açıkladı:



"Kim olduğunu biliyordum. Bana doğru gelmişti, bayağı uzundu bu arada, ve demişti ki; 'Vücuduna iyi bakmalısın. Koçluk yapması zor olmayan bir oyuncu olmalısın. Ağrıyan yerlerine buz koyduğundan ve iyi uyuduğundan da emin olmalısın.' Bana NBA kariyerimi nasıl uzatabileceğim konusunda tavsiyeler vermişti.



Şunları da söylemişti: 'Lige birçok yetenekli oyuncu geliyor, fakat uzun kalamıyorlar. Çünkü sağlıklı değiller. NBA'de yer alma ortalaması, dört yıl kadar. Bu süreyi aşabilecek misin?' İlk söyledikleri buydu.



Sonra, hiçbir zaman arenadan veya antrenman tesisinden dizlerime ve ayak bileklerime buz koymadan ayrılmamamı ve vücuduma iyi bakmamı söylemişti. O zamandan beri, her gün bunları yapıyorum."



Şu ana kadar başarılı bir şekilde sağlığını ve dayanıklılığını koruyabilen Giannis, NBA'de geçirdiği sekiz yıl boyunca, %53.4 şut isabeti ile maç başına 21.7 sayı, 9.3 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalamış durumda.



