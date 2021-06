Giannis'in Bucks'a inancı tam!: "Moralim bozuk değil"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın Doğu yarı finalleri serisinde Brooklyn Nets'e karşı 0-2 geriye düşmesinin ardından "moralinin bozulmadığını" söyledi.



Karşılaşmayı 18 sayı ve 11 ribaund ile tamamlamış olan Giannis, 2. maçta Bucks'ın Nets'e 86-125 mağlup olmasının ardından şu açıklamaları yaptı:



"Ben ne çok heyecanlanan, ne de çok morali bozulan biriyim. Miami serisinde 4-0 öndeydik ve bu seriye gelirken de normalden fazla heyecanlı değildim. Şimdi 2-0 geriye düştük ve moralim de bozulmuş değil. Normalde yaptığım şeyi yapmaya devam ederek, işime ve takım arkadaşlarıma güvenmeye, ayrıca tüm yıl boyunca oluşturduğumuz alışkanlıklara da inanmaya devam edeceğim. Bu sayede umarım 3. maçta kazanırız."



Maçta hiç öne geçmemiş olan Bucks, ilk çeyreğin ardından 36-19 geriye düşmüştü.



"HER MAÇI AYRI DEĞERLENDİRMELİYİZ"



Antetokounmpo, Bucks'ın 3. maç için evine dönerken seriyi birer maçtan değerlendirmesi gerektiğini yineledi.



"Elimizde bir fırsat var. Günün sonunda, işimizi halletmemiz ve her seferinde birer maça odaklanmamız gerekiyor. Evimizde iki maç kazanmamız gerektiği gibi şeyler duymak istemiyorum. Bir tane kazanmamız gerekiyor. İlk maçı almamız lazım ve bunun için elimizden gelen her şeyi de vermeye çalışmalıyız. Sonra 4. maç için de aynı şeyi yapacağız. Lakin şu anda odağımız 3. maç olmalı."