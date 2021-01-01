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Giannis'in bir sonraki adımı: "Gelişmeyi sürdürmek"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bir sonraki adımının "gelişmeyi sürdürmek" olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bir sonraki adımının "gelişmeyi sürdürmek" olduğunu açıkladı.

SiriusXM NBA Radio ile konuşan Giannis, Bucks'ın daha fazla şampiyonluk kazanmasının çok daha zorlaşacağını ve bir sonraki bireysel adımının "gelişmeye devam etmek" olacağını söyledi:

"Gelişmeye devam etmek. Yaptığım iş asla daha kolay olmayacak. Her geçen yıl, her şey daha da zorlaşıyor. Beni daha iyi savunuyorlar. Oyunumu biliyorlar.

Bir oyuncu olarak her zaman 'İşimi nasıl daha kolay hale getirebilirim?' dersiniz. Bir maçta 10 defa boyalı alana girip yere düşmek ve darbe almak yerine, işimi nasıl kolaylaştırabilirim? Nasıl birkaç şut sokabilirim?

Oyunumun daha kolay hale gelmesi için serbest atışlarımı geliştirdim ve bu uzun süre boyunca devam ettirebileceğim bir şey.

Ama şampiyonluk kazanmak... asla daha kolay hale gelmez. Her zaman daha da zorlaşır. Birincisi tamam. İkincisi daha zor olabilir. Üçüncüsü ondan da zor olabilir.

Benim için en önemli şey, gelişmek ve takımıma mümkün olan her şekilde yardımcı olmak. Umarım bir şampiyonluk daha kazanacak pozisyona gelebiliriz."


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