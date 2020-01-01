Giannis için "öne çıkan" takımlar, Heat ve Raptors!

Miami Heat ve Toronto Raptors'ın, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo dedikodularında "öne çıkan" takımlar olduğu bildirildi.



Heat şu anda playofflarda Giannis'i yenmeye çalışsa da, iki tarafın güçlerini birleştirmesi çok uzun sürmeyebilir.



Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill'e göre, NBA bubble'ında Miami'yi, Bucks ile yollarını ayırmaya karar verirse Antetokounmpo için en olası hedef yerlerinden biri olarak gören birçok kişi bulunuyor.



Diğer muhtemel hedef yerinin, son şampiyon Toronto Raptors olduğuna inanılıyor.



Goodwill, konuyla ilgili şunları kaleme aldı:



"Ligdeki pek çok kişinin, Miami ve Toronto'nun, Antetokounmpo çekilişinde önde giden takımlar olduğuna inanması şaşırtıcı değil ve bir gözlemci Yahoo Sports'a, Orlando bubble'ının içinde 'bunun açık bir sır olduğunu' söyledi.



Miami, kültürüyle ve bir anda farklı kimliklere geçmesine rağmen yine de kendi içinde oynayan bir takım gibi hissettirmesi yeteneğiyle, mükemmel bir metres gibi görünüyor."



Bubble içinde NBA sezonunun devam etmesinden çok önce, söylentiler ve raporlar Heat'in ağır bir şekilde Yunan yıldızı hedeflediğini gösteriyordu.



Heat, Jimmy Butler'ın geçtiğimiz yaz Güney Florida'ya ulaşmasından beri, All-Star oyuncusunun yanına başka bir alfa oyuncu yerleştirme planına sahipti.



Miami, Bucks'a karşı seride 2-0 öne geçerken, Giannis'in muhtemelen seçeneklerini değerlendirmeye başladığı düşünülüyor.



Raptors ise şu anda Boston Celtics'e karşı serisinde 1-2 geride.



Antetokounmpo, 2021 ölü sezonunda bir serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.



