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"Giannis için en iyi teklifi, Warriors yapabilir!" iddiası...

Golden State Warriors'ın, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ile takas yapmak için en iyi pakete sahip olacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ile takas yapmak için en iyi pakete sahip olacağı iddia edildi.

Warriors, 2021'de serbest oyuncu olursa Giannis'in peşine düşecek ekipler arasında yer alıyor.

ESPN'den Ramona Shelburne'e göre, Bucks, Giannis'i takas etmeye karar verirse Warriors'ın sunabileceği en iyi pakete sahip.

Shelburne, 95.7 The Game'deki Damon, Ratto & Kolsky show'da şunları söyledi:

"Eğer Bucks Giannis'i takas etmeyi düşünürse, bana öyle gözüküyor ki, Warriors onlara teklif yapmak adına en iyi pakete sahip olur."

Antetokounmpo, bu ölü sezonda Bucks ile bir supermax sözleşme uzatması imzalayabilir. Reddederse, 2021'de serbest oyuncu olacak.


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