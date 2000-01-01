Giannis, Heat ile uzun vadeli anlaşma yapmaya "hazır"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, Miami Heat ile uzun vadeli bir anlaşma imzalamaya "hazır" olduğu iddia edildi.



iHeart Radio'dan Ashley Nicole'e göre, Giannis, Heat ile uzun vadeli bir anlaşma imzalamaya "hazır" durumda.



Nicole'ün bildirdiği üzere, "Greek Freak" Milwaukee Bucks'ı bırakıp Heat ile anlaşmaya varabilir.



Antetokounmpo, Bucks ile olan mevcut sözleşmesinin son yılına giriyor ve bu ölü sezonda bir supermax sözleşme uzatması imzalayabilir.



Bunu reddederse, 2021'de serbest oyuncu olacak ve birkaç takım (Golden State Warriors ve Dallas Mavericks dahil) kendisini almakla ilgilendiklerini çoktan dile getirmişlerdi.



Antetokounmpo, iki sezon (2019, 2020) NBA MVP'si ödülünü kazanmıştı.



