Giannis halen dizinden acı çekiyor, antrenmana katılmadı!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, geçtiğimiz sezon dizinden geçirdiği sakatlık kendisine halen rahatsızlık verdiğinden ötürü takımının ilk resmi antrenman kampına katılmadığı bildirildi.



Bucks koçu Mike Budenholzer, Giannis'in önceki sezon Doğu Konferansı Finalleri'nde geçirdiği diz esnemesi sakatlığı nedeniyle sezonun ilk antrenmanına çıkmadığını söyledi:



"Giannis bugün antrenman yapmadı. Neyse ki, Giannis'in vücudunu hepimizden daha iyi tanıdığını düşünüyorum ve spor performans ekibiyle olan ilişkisi oldukça iyi durumda. Bu durumu çözmesine hep beraber yardımcı olarak, kendisini mümkün olduğunca en sağlıklı ve hazır duruma getireceğiz."



"RİSKE ATMANIN VAKTİ DEĞİL"



Antetokounmpo ise, dizindeki durumu hakkında şunları söyledi:



"Daha önce de ağrıyla oynadığım olmuştu. Ama şimdi sezonun başlarında olduğumuz için, bunu riske atmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumdayım. %100 sağlıklı olmak için elimden ne geliyorsa yapacağım."



Bucks'ın hazırlık maçları dönemi, 5 Ekim'de Memphis Grizzlies deplasmanında başlayacak.



