Giannis: "Greek Freak ve Giannis, iki farklı insan"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, saha içindeki 'Greek Freak' lakabını benimsemiş olsa da, basketbol algısı ile rahat kişisel yaşam tarzı arasında bir fark olduğunu belirtti.



MVP oyuncu, şu açıklamaları yaptı:



"En önemli şey, bunun içinde kaybolmamanız. Çok fazla baskı var, sizi 'bu şekilde gel, bunu yap' şeklinde yönlendirmeye çalışacak birçok şey var. Örneğin, Nike'deki bu etkinliği ya da yarın T-Mobile ile şu etkinliği yapmanız gerekecek. Önünüzde yapmanız gereken çok şey var, ama kişisel hayatınızı Greek Freak hayatıyla dengeleyebilmeniz gerekiyor. Giannis ve Greek Freak, iki farklı insan. Umarım kulağa küstahça gelmiyordur, böyle konuşmaya da çalışmıyorum, ama bu şekilde düşünmeye çalışıyorum. Ailemle birlikte olduğum zaman, ailemle beraberim. MVP olduğumda, takımın lideriyim, bir fotoğraf çekimine falan giderim ve kendimi kaybederim. Ama ailemle birlikte olduğumda, kendimim."



Antetokounmpo yakın zamanda ilk kez baba olmuştu.



