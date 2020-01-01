Giannis: "Geleceğimi, iradem şekillendirecek..."

Milwaukee Bucks süperstar Giannis Antetokounmpo, hayranlarına şampiyonluk yolundaki odaklanmasıyla ilgili, Twitter'da son bir güncelleme paylaştı.



25 yaşındaki yıldız, soyunma odasınan bir fotoğrafını paylaşarak, Bucks ekibinin yüzü olarak sorumluluğunu vurgulayan bir alıntı ekledi:



"Geleceğimi, iradem şekillendirecek. Başarılı da, başarısız da olsam, bu sadece benim sorumluluğumda olmalı. Güç benim; önümdeki herhangi bir engeli temizleyebilirim ya da bir labirentte kaybolabilirim. Seçimim ve sorumluluğum ne olursa olsun, kazansam da kaybetsem de, kaderimin anahtarını sadece ben tutuyorum."



Bu sezon, Giannis %54.7 şut isabetiyle maç başına ortalama 29.6 sayı, 13.7 ribaund ve 5.8 asist ile oynuyordu ve ikinci sezon üst üste MVP ödülünü kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyordu.



