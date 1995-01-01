Giannis: "En büyük engel, kendimiziz..."

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın NBA Finallerini kovalamasında en büyük engelinin "kendileri" olduğunu söyledi.



Bucks, dün gece Miami Heat'i 23 sayı farktan dönerek mağlup etti ve üst üste ikinci sezon, Doğu Konferansı'nda sezonu 1 numarada tamamlamayı garantiledi.



Miami, Doğu'nun tahtı için Milwaukee'ye meydan okuması beklenen birkaç takımdan biriydi, ancak Giannis, ekibinin en büyük engeli bulmak için kendi içine bakması gerektiğini belirtti:



"Bence bizim için en büyük zorluk, kendimiziz. Ne kadar sıkı oynayacağız? Birbirimiz için oynayacak mıyız? İyi savunma yapacak mıyız? Ribaund alabilecek miyiz? Fazladan çaba gösterebilecek miyiz? Top için yere dalacak mıyız? Her şey bizimle ilgili."



45 yıldır ilk NBA Finallerine ulaşmaya çalışan Milwaukee, ligin en yüksek derecesini 55-14 ile elinde tutuyor. Antetokounmpo ve Khris Middleton, önceki yıla göre maç başına biraz daha az dakika oynamalarına rağmen kariyerlerinin en iyi sezonlarının tadını çıkarıyorlar.



Bucks ayrıca deneyimli keskin şutörler Wes Matthews, George Hill ve Kyle Korver'dan da çok önemli katkılar alıyor. Hill, %47.2 ile ligin en iyi üçlük yüzdesine sahipken, Korver %41.1 ile 15. sırada yer alıyor.



Milwaukee'nin başarısının çoğu, takımın tarihsel olarak büyük düzeyde olan savunmasına da bağlanabilir. Bucks, rakiplerini 100 pozisyonda sadece 102.3 sayıda tutuyor ve bu, 1995-96 Chicago Bulls'un hemen ardında ikinci sırada yer alıyor.



