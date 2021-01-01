Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Giannis'e, Thierry Henry'den özel tebrik mesajı!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, çocukluk kahramanı ve dünyaca ünlü eski yıldız futbolcu Thierry Henry'den özel bir tebrik mesajı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, çocukluk kahramanı ve dünyaca ünlü eski yıldız futbolcu Thierry Henry'den özel bir tebrik mesajı aldı.

Giannis'in kısa süre önce Arsenal efsanesi ve çocukluk idolü Henry'den aldığı mesaj, şu şekildeydi:

"Merhaba koca adam! Seni tebrik etmek ve NİHAYET demek istedim. Bana bir gün şampiyon olacağını ve bunun için elinden gelen her şeyi yapacağını söylediğini hatırlıyorum. Ve yaptın da.

Önemli olanın düşmek değil, nasıl kalktığın ve kalktıktan sonra da nasıl ayakta durduğun olduğunu eminim fark etmişsindir. Ve sen bu başarıya şehrin, ekibin ve kendin için ulaşmış oldun.

Seni yıkmaya çalıştılar ama sen o boş konuşanları dinlemeyerek, sonunda Milwaukee'ye bir şampiyonluk getirdin. Yakında görüşürüz şampiyon, artık bunun keyfini çıkar. Yapacağım dedin ve yaptın!"

"ÇOCUKKEN O OLMAYI İSTERDİM"

Antetokounmpo, Henry'nin mesajını izlerken gerçekten dili tutulmuş görünüyordu:

"İnanılmaz bir şey. Gerçekten. Çocukken o olmayı isterdim. Babam da futbol oynardı, onun yerinde olmayı o kadar çok istiyordum ki. Ama tabii ki, basketbola gönül verdim. Lakin bu mesaj benim için çok şey ifade ediyor. Onun başarıya ulaştığımızı söylemesi... Artık ayağa kalktığımıza göre, birçok kişi bizi tekrar yıkmaya çalışacaktır."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal