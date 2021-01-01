Giannis'e, Thierry Henry'den özel tebrik mesajı!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, çocukluk kahramanı ve dünyaca ünlü eski yıldız futbolcu Thierry Henry'den özel bir tebrik mesajı aldı.



Giannis'in kısa süre önce Arsenal efsanesi ve çocukluk idolü Henry'den aldığı mesaj, şu şekildeydi:



"Merhaba koca adam! Seni tebrik etmek ve NİHAYET demek istedim. Bana bir gün şampiyon olacağını ve bunun için elinden gelen her şeyi yapacağını söylediğini hatırlıyorum. Ve yaptın da.



Önemli olanın düşmek değil, nasıl kalktığın ve kalktıktan sonra da nasıl ayakta durduğun olduğunu eminim fark etmişsindir. Ve sen bu başarıya şehrin, ekibin ve kendin için ulaşmış oldun.



Seni yıkmaya çalıştılar ama sen o boş konuşanları dinlemeyerek, sonunda Milwaukee'ye bir şampiyonluk getirdin. Yakında görüşürüz şampiyon, artık bunun keyfini çıkar. Yapacağım dedin ve yaptın!"



"ÇOCUKKEN O OLMAYI İSTERDİM"



Antetokounmpo, Henry'nin mesajını izlerken gerçekten dili tutulmuş görünüyordu:



"İnanılmaz bir şey. Gerçekten. Çocukken o olmayı isterdim. Babam da futbol oynardı, onun yerinde olmayı o kadar çok istiyordum ki. Ama tabii ki, basketbola gönül verdim. Lakin bu mesaj benim için çok şey ifade ediyor. Onun başarıya ulaştığımızı söylemesi... Artık ayağa kalktığımıza göre, birçok kişi bizi tekrar yıkmaya çalışacaktır."



