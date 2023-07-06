Giannis, dizinden "rutin" bir operasyon geçirdi

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun sol dizinden "rutin" bir ameliyat geçirdiği, ancak antrenman kampına kadar hazır olmasının beklendiği söylendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Giannis, dizinden 'rutin' bir operasyon geçirdi
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06 Temmuz 2023 11:15
Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun sol dizinden "rutin" bir ameliyat geçirdiği, ancak antrenman kampına kadar hazır olmasının beklendiği söylendi.

Koç Adrian Griffin, Bucks'ın yaz ligi takımıyla yaptığı antrenmandan sonra Antetokounmpo'nun "rutin" bir operasyon geçirdiğini belirtti:

"Sol dizinden rutin bir ameliyat geçirdi ve harika geçti. Her şey planlandığı gibi gitti ve antrenman kampına katılmaya hazır olmasını bekliyoruz."

Geçtiğimiz sezonu MVP oylamasında üçüncü sırada tamamlayan Giannis, 63 maçta 31.1 sayı, 11.8 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları yakalamıştı.

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