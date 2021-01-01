Giannis: "Dizim hala çok acıyor, 1. maçta oynamamalıydım"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, 2021 playofflarında dizinden geçirdiği sakatlıktan dolayı hala acı çektiğini söyledi.



Giannis, önceki sezon Doğu Konferansı Finallerinde yaşadığı diz sakatlığının etkilerini halen hissettiğini belirtti:



"NBA Finallerinin 1. maçında oynamamalıydım. Çok acı çekiyordum. Hala çekiyorum. Dün, 6. maçtan beri ilk kez zorlu bir antrenman yaptım. Çok canım yanıyor ama iyi olacağım."



"ÇOK KORKMUŞTUM"



Giannis, Final serisinde çektiği acıyla başa çıkmanın o anda kendisi için nasıl bir şey olduğunu şöyle anlattı:



"1. maçta sakattım. Dua ediyordum. Kaybetmiştik. 2. maçta da 40 sayı attım ve yine kaybetmiştik. 40 sayı atmama rağmen maç kaybetmemiz beni çok korkutmuştu. O noktadan sonra kendi evimizde kaybetmemeye uğraşıyorduk.



Ama takım arkadaşlarım da buna reaksiyon vermeye başlamıştı. Jrue (Holiday) resmen her yerdeydi. Kilit olan şey, korkumu ve endişemi yönetmekti. Her gün bir spor psikiyatristi ile konuşuyordum ve kendim olmamda büyük yardımı olmuştu. Mesela serbest atış problemi, zihinsel bir durumdu ve gelecek sezon da aynı şekilde devam etmek istiyorum.



Ve tekrar şampiyon olup olamayacağımızı da görmek istiyorum. Ben, takım arkadaşlarım, takım sahipleri, herkes bunu görmek istiyor."



