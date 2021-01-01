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Giannis dahil 3 Bucks oyuncusu, sağlık protokolüne girdi!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ve Wesley Matthews'un, NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine girmeleri nedeniyle bu gece Indiana Pacers'a karşı forma giymeyecekleri belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ve Wesley Matthews'un, NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine girmeleri nedeniyle bu gece Indiana Pacers'a karşı forma giymeyecekleri belirtildi.

Donte DiVincenzo'nun da ligin KOVID-19 protokollerine girdiği açıklandı. Dördüncü yılındaki şutör guard, geçen sezonun playofflarının ilk turunda ayak bileği sakatlığı geçirdiğinden beri 2021-22 sezonunda bugüne dek forma giyememişti ve bu gece sezondaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyordu.

Antetokounmpo bu sezon maç başına 27.0 sayı, 11.6 ribaund, 5.8 asist, 1.6 blok ve 1.1 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

3 Aralık'ta eski takımıyla yeniden sözleşme imzalamış olan Matthews ise, benchten geldiği dört maçta 2.5 sayı ve 1.3 asist ortalamalarına ulaşmıştı.


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